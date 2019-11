Zinedine Zidane no supo explicar ausencias de James Rodríguez y Gareth Bale en Real Madrid [VIDEO]

James Roddríguez y Gareth Bale no la pasan bien en Real Madrid. Luego de tener un buen arranque de Liga, ambos jugadores empezaron a perder terreno y terminaron fuera del equipo pese a no estar lesionados. ¿Qué dijo Zinedine Zidane al respecto? Mira el video.



"No están disponibles ni lesionados. No están disponibles para jugar. Van a ir con la selección. Luego tienen 5 o 6 días y a ver si están preparados para jugar con la selección o no", lanzó Zinedine Zidane conferencia.



"No es decisión técnica. Lo acabo de decir: los jugadores no entrenan todavía con el equipo. Cuando uno no entrena con el equipo, no puede jugar", agregó el técnico francés.

"No están disponibles para entrenar con el equipo. No decido yo, deciden ellos si están bien para entrenar con el equipo. Y todavía les falta algo", cerró.



Sin James Rodríguez ni Gareth Bale, Real Madrid se prepara para visitar a Eibar por la fecha 13 de LaLiga de España en busca de arrebatarle el liderato a Barcelona.