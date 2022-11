Zlatan brahimovic no deja de ser polémico ni en reposo. El delantero del AC Milan de Italia se recupera de una operación en la rodilla y mientras espera su regreso a las canchas en las primeras semanas del 2023 aprovechó una entrevista de ‘Canal Plus’ para descargar su antipatía por Pep Guardiola a que no le perdona los malos ratos que le hizo pasar con la casaquilla de Barcelona y expone su caso para que no lo repita con otro goleador: Erling Haaland.

El goleador e ídolo de Suecia tuvo palabras de elogio para el joven artillero de Noruega “ Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres ”, expresó el polémico jugador que solo estaba calentando motores.

Su entrevistador le pregunta hoy el entrenador de Erling Haaland, en Manchester City, el español Josep Guardiola, ayudaría a convertirlo en el mejor del mundo. “ ¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí, ni a los demás ”, golpeó al español que lo no dejó explotar su poetencial en Barcelona.

Zlatan ibrahimovic aconseja ahora a Erling Haaland (Foto: AFP)

Ibraimovic también advirtió mala decisión de Kylian Mbappé

Zlatan Ibraimovic que ha jugado por los equipos más grandes de Europa, incluido el PSG, no esquivó las preguntas sobre la millonaria renovación de Kylian Mbappé con el cuadro parisino. “ ¿Si Mbappé hizo bien en quedarse en París? ¿Para quién? ¿Para él? No. Para el PSG tal vez sí. Se puso en el puesto que más le importa al club y el club le dio las llaves de todo ”, expresó con absoluta sinceridad y con conocimiento de la situación.

El jugador de 41 años también cuestionó lo que sucede con las muevas estrella del fútbol como es el caso de Mbbapé o Neymar. “Nunca eres más grande que tu club, pero cuando un niño se vuelve fuerte, él puede generar ingresos. Entonces sus padres se convierten en abogados, agentes, entrenadores... Ese es el problema, y cuando sucede pierdes el control de tu persona y de tu identidad. Con esta nueva generación los creen que se convierten en estrellas, también hablan en los periódicos. Pero... ¿quién te crees que eres? ”, criticó.

Zlatan Ibrahimovic dejó Barcelona sin explotar su potencial molestia (Foto: AFP)

Para finalizar el suevo también pidió a la prensa que valore el pedido que hizo años atrás sobre el valor de Karim Benzema en el fútbol mundial. “Ahora que es el Balón de Oro, ¿qué dicen los periodistas? Durante el Mundial de Rusia dije que Benzema merecía estar en la selección, pero me atacaron los periodistas franceses. Me atacaron porque Francia había ganado el Mundial, ahora que han ganado el Balón de Oro me gustaría para saber qué dicen”, expresó.

TE VA A INTERESAR