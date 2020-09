¡Agarró la lanza! Fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic no se guardó nada y disparó fuerte contra el seleccionador de Suecia, Janne Andersson tras la derrota 1-0 en casa ante Francia por la Liga de las Naciones. La principal razón de la molestia de ’Ibra’ fue la suplencia de la joven figura Dejan Kulusevksi.

Kulusevski entró faltando 20 minutos para el final del duelo y no quedó nada contento. “Me sorprendió. Me sentí muy, muy bien en el entrenamiento. Pero desafortunadamente, así es el fútbol”, dijo el joven de 20 años. De esas palabras tomó partido Ibrahimovic y atacó al DT.

“Qué maldita broma. Una prueba más. Gente incompetente en las posiciones equivocadas asfixia al fútbol sueco”, posteó el jugador del AC Milan en su cuenta de Twitter anexando las palabras de Kulusevski.

Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 6, 2020

Por su parte, Janne Andersson no le contestó a Ibrahimovic, ya retirado de la selección, pero sí lo hizo con el joven fichaje de la Juventus. “Si lo ha dicho, es claramente su opinión. Tendremos que hablar al respecto”, dijo el entrenador de 57 años.

Por otro lado, Ibrahimovic no solo fue duro con el entrenador de Suecia, sino también lo hizo con su ex club, el Malmö de su país y club desde donde emergió profesionalmente. “No era querido, no era bienvenido, no me dejaron entrenar hace poco. Le he dado 10 millones de euros, yo creo que deberían estar agradecidos. Incluso me engañaron con mi primer contrato”, reveló ‘Ibra’.

El jugador de 38 años renovó hace poco su contrato con el AC Milan y quiere volver a ganar la ’Serie A’ después de nueve años. La última vez lo hizo justamente con el equipo milanista.