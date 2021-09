A sus casi 40 años, Zlatan Ibrahimovic se mantiene vigente y ha logrado posicionarse como uno de los atacantes más importantes del mundo. En una entrevista a France Football, el sueco se confesó y habló de su futuro después de su retiro profesional, su vida personal y sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El ‘León Sueco’ la tiene clara y planea lo que hará cuando se retire de las canchas de fútbol. “Después de mi carrera, quiero desaparecer... Cuando vives en este mundo tanto tiempo como yo, sabes lo que has pasado mental y físicamente. Entonces, solo quiero desaparecer y disfrutar de mi vida”, señaló.

Solo en abril de este año, el atacante fue envuelto en un escándalo, luego que un medio sueco revelara que el deportista habría participado en una sociedad de apuestas, pese a que el reglamento de la FIFA lo prohíbe. Para ‘Ibra’ la vida personal es algo que prefiere guardarse.

“Quiero compartir las cosas de mi vida diaria profesional. Para mí, existe la privacidad, que es muy importante. Eso no lo comparto. Y hay vida profesional, la comparto porque es parte de mi trabajo. No estoy aquí para compartir mi vida con todo el mundo. Soy un futbolista profesional, comparto lo que quiero compartir”, aseveró.

Finalmente, el excéntrico deportista confesó no sentirse menos que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Tampoco cree que el no haber ganado un Balón de Oro haya sido una mancha en su carrera futbolística.

“Si hablamos de cualidades intrínsecas, no tengo menos que ellos. Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno”, aclaró. Y agregó cuando le consultaron si no es una mancha para su carrera no haber ganado un Balón de Oro. “En el fondo, creo que soy el mejor del mundo”, dijo.

Con más de 500 goles en su carrera, el ‘León Sueco’ espera sumar otros tantos con su actual club: Milan, en el inicio de la Serie A, pero antes deberá superar una lesión para hacer su gran debut.