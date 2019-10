Zlatan Ibrahimovic: Esta es su estatua al mejor estilo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi | VIDEO | FOTOS

Zlatan Ibrahimovic , la máxima estrella de Los Ángeles Galaxy regresó este martes hasta su ciudad, natal en Malmo, Suecia para ser honrado con una estatua suya construida por la Federación sueca para conmemorar su destacada carrera como lo han recibido ídolos de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.



Zlatan Ibrahimovic asistió a la develación de la estatua hecha en bronce y con casi tres metros de alto y con un peso total de 500 kilos de peso, donde se muestra al goleador alzando los brazos como celebrando un gol. La figura como ha sucedido con Cristiano Ronaldo, se encuentra en su lugar de origen, Malmo, en un parque en medio de los dos estadios principales de la ciudad.



Zlatan Ibrahimovic posó al lado de esta figura que en su base aparecen los títulos que el delantero de 38 años consiguió en su carrera con el Ajax, el Inter, el Juventus, el Milan, el Barcelona y el Manchester United. Además de ser destacado como el mayor goleador de la selección sueca.



Zlatan Ibrahimovic desveló estatua que hicieron los hinchas de Malmo

En su discurso Zlatan Ibrahimovic, no pudo alejarse de su conocida postura egocentrista. "Este es un símbolo para los que no se sienten bienvenidos, no encajan o sienten que no son como los otros. Si yo puedo, cualquiera puede. No soy más especial que nadie, aunque sea el mejor en lo que hago", dijo el jugador sueco de origen bosnio-croata.



Se conoció que en un primer momento la estatua sería colocada rente al estadio nacional Friends en Estocolmo, pero fue descartada por el peso de la obra.