Cuando Zlatan Ibrahimovic pisa el área siempre hay consecuencias. El goleador sueco que se recupera de una lesión en la rodilla fue entrevistado por la televisión francesas y no tuvo compasión con los jugadores de la selección argentina por su comportamiento en Qatar 2022 excepción de Lionel Messi.

El goleador de AC Milán era entrevistado por motivo de su participación en el doblaje de la película animada Ásterix y Óbelix: el reino medio, pero cuando los periodistas le preguntaron sobre su impresión del mundial Qatar 2022 el siempre polémico jugador comentó el momento de las dos estrellas de la Copa del Mundo.

Zlatan Ibrahimovic descargó su furia contra jugadores de la selección argentina (@franceinter)

“ Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste ”, arrancó el goleador calentando motores para encender la polémica.

“Los jugadores de Argentina no van a ganar otro mundial”

Lo que el sueco no perdonó de la actitud del resto de jugadores argentinos. “ Mbappé ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar ”, expresó para sorpresa de los periodistas.

El goleador cuestionó la conducta de los albicelestes luego de la definición por penales ante Países Bajos, donde se pudo observar a Nicolas Otamendi y Emiliano Martínez, quien también se burló de Kylian Mbappé en los festejos en Buenos Aires.

Gesto del 'Dibu' Emiliano Martínez no fue del agrado del Emir de Qatar. (Agencias)

“ Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer ”, concluyó Ibrahimovic convencido del destino de la selección argentina sin la presencia de Lionel Messi para el mundial 2026.

El jugador de 40 años que renunció a la selección de Suecia todavía se aferra a competir en el primer nivel y espera hacerlo antes que finalice su contrato con AC Milan, en junio del 2023. El goleador espera recuperarse de una lesión en la rodilla para poder colaborar con los rossoneros que se encuentran a doce puntos del líder de la Serie A, Napoli, con 50 unidades.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Castro madre del hijo extramatrimonial de Renato Tapia contó en el programa de Magaly que no lo quiere firmar y que ahora pone 'peros' para seguirle pasando una pensión al menor.