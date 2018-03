Zlatan Ibrahimovic desató la locura en su presentación en LA Galaxy de la MLS | FOTOS | VIDEO

La MLS de Estados Unidos ya tiene a otra figura europea en el otoño de su carrera, el sueco Zlatan Ibrahimovic , que llegó este viernes a Los Ángeles en plan de estrella de Hollywood para presentarse como nuevo jugador de LA Galaxy.



Tras un gran recibimiento en el aeropuerto, igual a lo que sucedió con figuras que le precedieron como los ingleses David Beckham y Steven Gerrard o el irlandés Robbie Keane, Zlatan Ibrahimovic se entrenó este mismo viernes con su nuevo equipo y también fue presentado de manera oficial con una rueda de prensa en la que prometió que llega para "ganar, ganar y ganar".



Ibrahimovic, que vestirá el número 9 en su nueva camiseta, podría tener algunos minutos en el duelo entre equipos angelinos de la MLS, el Galaxy ante Los Ángeles Football Club (LAFC), la nueva franquicia del campeonato, un partido en el que también se dará el gran aliciente del enfrentamiento entre estrellas mexicanas.



Los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos, como figuras del Galaxy, frente a Carlos Vela, del LAFC, que están invictos en su debut en la MLS con dos triunfos conseguidos fuera de su campo.



Ibrahimovic se presentó ante los periodistas para manifestar que está listo para salir al campo de juego, aun cuando su adrenalina era alta por todo lo vivido en las últimas horas, pero que se siente preparado.

Zlatan Ibrahimovic desató la locura en su presentación en LA Galaxy de la MLS | VIDEO

"Llego convencido de todo lo que puedo hacer en el campo y lo hago tras dos años de haber tenido la posibilidad de fichar con el Galaxy, pero ahora creo que es el momento ideal", declaró Ibrahimovic.



"Soy consciente de la edad que tengo, 37 años, pero a la vez me siento joven y preparado al ciento por ciento". Ibrahimovic reiteró que su único objetivo de fichar con el Galaxy es "ganar, ganar y ganar", algo que si no consigue será el primero en sentirse frustrado.



"Mi esposa se ocupará de la familia, otro factor importante de llegar a Los Ángeles, y yo en el campo me encargaré de hacer todo lo posible para que el Galaxy sea un equipo ganador, porque sé cómo hacerlo", subrayó Ibrahimovic.



"Ahora mismo estoy ansioso por jugar, pero será lo que decida el entrenador y estaré listo aunque sea para salir un minuto".



Ibrahimovic recordó que si fue capaz de "conquistar Inglaterra en tres meses con el Manchester United al conseguir la Europa League y la League Cup, a pesar de estar la mayoría de la temporada lesionado, también podría triunfar con el Galaxy.



"Después de tres meses conquisté Inglaterra y me dijeron que estaba volando. Esto son solo números", declaró Ibrahimovic.



"Sé lo que puedo hacer y sé lo que haré. Vengo aquí para ganar. Estoy emocionado. El león está hambriento", subrayó el internacional sueco, que dijo estar completamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió.



"Reconozco que estoy en la última etapa de mi carrera profesional, pero me encuentro al ciento por ciento de forma en mi condición física y tengo mucho que ofrecer al Galaxy", reiteró Ibrahimovic. "Me siento joven. Alguna vez dije que me siento como Benjamin Button".



Ibrahimovic bromeó al decir que había nacido viejo y que esperaba morir joven y recordó que cuando llegó a Inglaterra también le dijeron que llegaba en una silla de ruedas.



Junto a Ibrahimovic en la presentación estuvieron el presidente y CEO de la compañía AEG, Dan Beckerman, dueña del equipo; el presidente del Galaxy, Chris Klein, y el entrenador Sigi Schmid, quienes alabaron la trayectoria profesional del nuevo jugador y le dieron las gracias por haber elegido a su organización a pesar de tener otras ofertas importantes.



Schmid no adelantó si tenía pensado darle minutos a Ibrahimovic en el duelo ante el LAFC, pero subrayó que estaba convencido que con su talento y aportación el equipo volvería ser ganador y a luchar por un nuevo título de campeones.



Ibrahimovic firmó por dos años con el Galaxy y cobrará 1,5 millones de dólares por temporada, nada menos que un 96 por ciento menos de lo que recibía con el Manchester United.



La MLS impone un régimen salarial que solamente permite a los equipos un total de tres plazas de 'jugadores franquicia', que actualmente los Galaxy ya tienen ocupadas con los hermanos Dos Santos y el francés Romain Alessandrini.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.