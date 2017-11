¿Zlatan Ibrahimovic no se recupera como los humanos? Esta fue la broma que lanzó tras volver a jugar [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic siempre deja una frase que resaltar. Esta vez bromeó sobre su recuperación luego de 6 meses fuera de las canchas por una lesión a la rodilla. Mira el video.



Zlatan Ibrahimovic ingresó en el minuto 76 de la segunda parte en la goleada del Manchester United 4-1 sobre el Newcastle por la Premier League. ¿Qué dijo al final del partido?



"¿Si estaba preocupado por volver? No. Los leones no se recuperan como los humanos", soltó Zlatan Ibrahimovic, generando las risas del reportero y de su compañero Paul Pogba.

Video: Zlatan Ibrahimovic

"Es especial. Es un día diferente, pero vuelvo con la misma calidad. No estoy preocupado, para nada. Sé lo que hago y lo que tengo que hacer. He entrenado muy duro y he sacrificado mucho. He jugado (al fútbol) en mi cabeza, ahora sólo tiene que seguirme la rodilla", añadió el delantero sueco de 36 años.