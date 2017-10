Zlatan Ibrahimovic y su genial respuesta a Thierry Henry sobre leyendas del Manchester United [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic volvió a protagonizar un divertida escena que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. ¿Qué hizo ahora el sueco del Manchester United? No te pierdas el video.



Thierry Henry, ex jugador francés de Arsenal y Barcelona, hacía un recorrido junto a Zlatan Ibrahimovic por las instalaciones del Manchester United como parte de una entrevista.



Hasta que llegaron a una pequeña cancha donde las paredes tenían dibujos de las leyendas del Manchester United. Esta situación fue aprovechada por Thierry Henry, sin imaginar la respuesta de Zlatan Ibrahimovic.



AQUÍ LA CONVERSACIÓN

​

- Zlatan Ibrahimovic: "Sí, ya sé lo que vas a preguntar".

- Thierry Henry: "Zlatan no está en el mural (de leyendas del Manchester United)"

- Zlatan Ibrahimovic: "¿Sabes por qué? Porque aún no saben cómo se ve Dios. (risas)"