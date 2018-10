Zlatan Ibrahimovic quiso ser 'troleado', pero los calló con un golazo: "Otra misión completada"

¡Quisieron 'trolearlo' y terminaron llorando! Zlatan Ibrahimovic fue motivo de una burla en el LA Galaxy vs Minnesota United por la MLS, sin embargo, 'Ibra' terminó callando al público rival que se dio cita en el TCF Bank Stadium cuando anotó un gol y una asistencia en la victoria de su equipo por 3-1.

Antes que se iniciara el encuentro, el tablero electrónico estaba repasando las alineaciones de LA Galaxy, pero cuando llegó el turno de Zlatan Ibrahimovic no pusieron la foto del sueco, sino 'Image Not Found' (Imagen no encontrada) sin su imagen.



El público se rió con la maniobra del club en el TCF Bank Stadium. Pero como ya lo sabemos 'trolear' a Zlatan Ibrahimovic nunca ha sido buen negocio.



Zlatan Ibrahimovic fue 'troleado' en estadio de Minnesota United, pero él contestó con un gol. (Video: Twitter)

En el minuto 22', Zlatan Ibrahimovic abrió el marcador con un gol de cabeza, seguido de una asistencia magistral para el 2-0. Finalmente, el marcador acabaría 3-1 por la MLS.



Tras finalizar el encuentro, Zlatan Ibrahimovic fue consultado sobre el resultado: "Otra misión completada", dijo el sueco.

Ahora el LA Galaxy, con Zlatan Ibrahimovic en la delantera, deberá vencer este domingo al Houston Dynamo para lograr un cupo a los playoffs de la MLS.