Zlatan Ibrahimovic tras anotar golazo se mandó con otra frase irreverente y ya dio la vuelta al mundo

Zlatan Ibrahimovic sigue haciendo de las suyas y es uno de los referentes en la MLS tanto dentro como fuera de las canchas. Esta vez se mandó con una frase irreverente sobre su juego y la posibilidad de ser presidente de Estados Unidos.



"¿Cómo he cambiado en la MLS? No sé si la he cambiado, sólo hago mi trabajo. Tienen suerte de que no viniera hace 10 años, porque hoy sería el presidente", disparó Zlatan Ibrahimovic y desató las risas de los periodistas.

Mira las alocadas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic :

Sobre el partido, Michael Ciani aportó el otro tanto del Galaxy, que hilvanó su tercera victoria consecutiva y trepó al cuarto lugar del Oeste con 31 puntos.

Mira el golazo de Zlatan Ibrahimovic en el Los Ángeles Galaxy vs Filadelfia:

Los Ángeles Galaxy vs Filadelfia: Gol Zlatan Ibrahimovic

