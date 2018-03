El tamaño del pene, un tema que preocupa amuchso hombres, pero del que pocos hablan. Hasta ahora. ¿Sabías que un micropene puede ser en muchos casos un problema de carácter psicológico? En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada responde la consulta de Andy, un usuario que cree tener el pene muy pequeño y teme que su vida íntima con su esposa se vea afectada por ello. A propósito del caso de Andy, hoy hablaremos del micropene…



¿Qué es un micropene? Es un término que describe ambiguamente la situación de un pene de menor dimensión de la habitual, y que se le confunde con aquel paciente que efectivamente no ha tenido desarrollo genital y requiere de un apoyo hormonal y a veces quirúrgico.



¿Qué tan común es? La mayoría de hombres no está satisfecho con el tamaño de su pene. Lo que se debe entender entonces es que hay hombres con genitales más pequeños que otros, como sucede con cualquier parte de nuestro cuerpo.



¿Un micropene funciona de la misma manera que cualquier otro pene?



Un micropene (inferior a 7cm en erección) y un pene pequeño (alrededor de 12 cm en erección) funcionan de la misma manera que cualquier otro. Ahora, el promedio de un pene en erección es de 12 a 14 cm.



¿La falta de deseo sexual es una consecuencia de tener un micropene?



Es importante aclarar que la falta de deseo sexual no es una consecuencia de tener un micropene. El deseo sexual es condicionado por factores distintos.



¿Existen tratamientos para alargar el pene?



Si hay hipogonadismo (un trastorno en que los testículos u ovarios no son funcionales) sí. La cirugía de alongamiento se realiza solo en casos muy específicos. Y se pueden ganar dos centímetros aproximadamente.



Debes saber que...



- Un micropene puede ser en muchos casos un problema de carácter psicológico. La gran mayoría de hombres se preocupa demasiado por el tamaño de su pene generando en ellos baja autoestima, ansiedad. Algunos hasta evitan tener intimidad.



- El tamaño del pene es una variable subjetiva y física que bien puede proporcionar placer a cualquier persona, que comprenda que los genitales constituyen características naturales de la pareja -como cualquier parte de su cuerpo- y que no se debe asociar a la performance.