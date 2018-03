Año Nuevo: 5 claves para cumplir tus metas el 2018, según Doctor Trome [VIDEO]

A pocos días de un nuevo ciclo vital en nuestras vidas, Doctor Trome te recomienda lo siguiente:



1. Ten metas realistas: Las metas imposibles solo conseguirán cargarte de frustración. Tus objetivos deben ser claros y medibles. Recuerda que deben ser metas que puedas lograr según tu tiempo y recursos.



2. Haz lo más sencillo primero: No te compliques. Empieza por la meta que crees que es menos difícil de alcanzar. No intentes hacer muchas cosas a la vez. De esta manera no te agotarás, y podrás con tu lista de propósitos.



3. Premia tus éxitos: Este punto es importante. Cuando logres una meta, prémiate con un obsequio o algo que te guste mucho. Esforzarte por lo que quieres merece una recompensa, y esta es una forma de mantenerte motivado.



4. Cree en ti: Una vez hecha tu lista con propósitos de año nuevo debes creer que se realizarán. Pero lo más importante: debes creer en ti. La confianza en uno mismo es lo primero que se necesita.



5. Sé positivo (a): Piensa en lo que quieres y fija tus metas sobre ello. Ejemplo: Quiero dejar de comer comida chatarra” a “Quiero comer saludable”