¿Los anticonceptivos causan infertilidad? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

Pedro, de 58 años, escribió al correo de Dr. Trome para contarnos que su pareja, de 48, dejó de tomar anticonceptivos hace ocho años. Sin embargo, no ha podido salir embarazada hasta el día de hoy, pese a que todavía menstrua. ¿A qué se debe? ¿Es posible que los anticonceptivos causen infertilidad?, se pregunta Pedro.



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada habla acerca de los anticonceptivos. Es decir, cualquier acto, dispositivo o medicación para impedir una concepción o un embarazo viable.



¿Los anticonceptivos pueden causar infertilidad?



Los anticonceptivos no tienen –necesariamente- una relación con la infertilidad. Sin embargo, los dispositivos intrauterinos como la 'T de cobre' podrían condicionar algún proceso inflamatorio local cuando hay un uso prolongado.



En los hombres, el uso -todavía no probado- de la testosterona con fines anticonceptivos puede desencadenar infertilidad transitoria como sucede con la vasectomía.



¿Es verdad que por tomar anticonceptivos crecen pelos y aparecen granos?



En algunos casos, dependiendo de la tolerancia personal, puede haber un incremento en el peso o la presencia de acné.



¿Tendré dificultades para quedar embarazada una vez que deje de tomar los anticonceptivos?



Es importante mencionar que no debería haber ninguna dificultad para queda embarazada después de dejar de tomar anticonceptivos. Pero eso sí, se recomienda esperar ciclos regulares.



¿Qué efectos secundarios pueden producir?



Algunos de los efectos secundarios que podrían presentarse son: tensión mamaria, nauseas, retención de líquidos y depresión, entre otros.



Recomendación final:



El primer factor de riesgo para la infertilidad en la mujer es su edad. Tener más de 40 años es -sin que exista alguna enfermedad- un factor que interfiere con la concepción, se haya tomado o no se haya tomado anticonceptivos.



