¿Los antidepresivos afectan la vida sexual? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

Augusto nos escribió al correo de Dr. Trome para contarnos que desde hace 4 años ha ido perdiendo el deseo sexual paulatinamente. “He sufrido por muchos años de depresión. Desde hace unos meses estoy saliendo con una chica y he tenido problemas para tener relaciones con ella”, narra Augusto. También indica que ha tomado antidepresivos por varios años, por lo que ahora se pregunta si estos son los causantes de que su vida sexual se haya deteriorado. “¿Cómo puedo elevar el nivel de testosterona?”, nos pregunta.



En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos habla sobre cómo los medicamentos antidepresivos pueden afectar nuestra vida sexual.



¿Los antidepresivos provocan disfunción eréctil?



Sí, existe una relación directa entre la depresión y los problemas sexuales.



¿Cuáles son los otros problemas sexuales que podrían presentarse a causa de los antidepresivos?



Los medicamentos prescriptos para este trastorno mental tienen implicancia tanto en el deseo como en la capacidad para alcanzar una erección, pero principalmente se presenta una dificultad para alcanzar el placer orgásmico.



¿El bajo nivel de testosterona provoca la disminución de erecciones?



Sí. Hay que tener en cuenta que la depresión produce alteraciones en nuestros transmisores en el cerebro. Estos están vinculados al estado de ánimo, a la falta de sueño, e inclusive a la falta de deseo sexual. Muchos de esos efectos pueden estar justificados por un bajo nivel de testosterona que puede verse en muchos pacientes deprimidos.



¿Qué puedo hacer si sufro de depresión pero quiero tener una vida sexual con normalidad? ¿Debo cambiar de antidepresivos?



Muchos pacientes que sufren depresión se preguntan qué deben hacer para tener una vida sexual con normalidad, pues una alternativa podría ser consultar con su médico la posibilidad de cambiar de antidepresivos.



¿Cuáles son los fármacos que más interfieren en las relaciones sexuales?



Entre los fármacos que más interfieren en las relaciones sexuales tenemos los antidepresivos tricíclicos, algunos antipsicóticos (Neurolépticos) y en menor grado; los recaptadores de la serotonina como el Bupropion, una alternativa que supuestamente no influye en la vida sexual del paciente.



¿Si tomo antidepresivos y empiezo a notar poco deseo sexual debería decírselo a mi médico?



Sí, así evaluará los cambios que necesitas.



¿Cómo puedo elevar el nivel de testosterona?



La forma de alcanzar un mejor nivel de testosterona es realizando actividad física y teniendo un buen descanso nocturno. Incluso se podría usar medicamentos para estimular su producción, sin embargo, si aspiras a tener hijos, no es recomendable.



¿Hay algún antidepresivo que no produzca efectos negativos sobre la libido?

Sí, el Bupropion.



¿También afecta a las mujeres?



De la misma forma que los hombres interfiere con la consecución de su orgasmo.

