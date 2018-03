¿Sabías que el 1% de las personas que viven en el mundo son asexuales? En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada habla de la asexualidad, una condición que no debe ser confundida con la abstinencia sexual, el celibato o la carencia sexual producto de un trastorno depresivo.



¿Qué significa ser asexual?



Un asexual es una persona que tiene una ausencia de interés por la vida sexual. Su aceptación como una orientación sexual y como campo de investigación científica es relativamente nueva.



¿Cuáles son las características de una persona asexual?



Un asexual puede ser una persona aparentemente normal, cuyos antecedentes pueden ser diversos y que van desde una historia traumática de violencia no consciente a una historia de decepción o trastornos obsesivos (TOC), o también puede tratarse de una persona sin ningún antecedente importante. Hay una no correlacionada demostración de trastornos en la aromatización de la hormona Testosterona.



¿Suelen tener pareja?



Un asexual puede tener pareja, pero su desapego por el sexo lo diferencia del hipersexual, homosexual, bisexual o heterosexual.



¿Cómo es la vida en pareja de una persona asexual?



Pese a carecer un deseo sexual hacia otras personas, una persona asexual puede involucrase en actividades sexuales debido a una variedad de razones, tales como el deseo de complacer a parejas románticas o un deseo de tener hijos.



¿Es solo una fase?



Esta condición no debe ser vista como una fase, puesto que es inherente a él o a ella.



¿El hecho de que no exista deseo sexual no significa que no haya atracción sentimental?



Es importante aclarar que si bien un asexual no siente interés en la vida sexual, no significa que no sienta una atracción sentimental por alguien. Por supuesto que pueden enamorarse.



¿Los asexuales se masturban?



No es habitual que se masturben, ya que en muchos casos existe un rechazo por el intercambio de fluidos durante una relación sexual.

Por lo que no debemos confundir a un asexual con una persona con trastornos depresivos carente de deseo sexual, en este último si se trata de una fase.



¿Esto puede ocurrir en hombres y mujeres?



Sí, aunque es más común en hombres.

