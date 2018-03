¿La bulimia causa infertilidad? Dr. Trome responde [VIDEO]

Nos escribió Patricia, de 37 años, al correo de Doctor Trome y nos cuenta que sufre de bulimia desde los 23. Debido a su problema alimenticio, sus ciclos menstruales se han vuelto irregulares, al punto que el periodo se le ha retirado por completo. Ella agrega que se sometió a un tratamiento para recuperar su periodo, pero no funcionó. "¿Cree usted que algún día podre ser madre?", se pregunta.



En esta edición de Doctor Trome, el experto Alberto Tejada nos explica qué relación existe entre la bulimia y la infertilidad.



¿Qué es la bulimia?



La bulimia es un trastorno alimentario, que a diferencia de la anorexia, se caracteriza por vomitar lo ingerido. En muchos casos, se trata de una percepción absurda de un sobrepeso que no existe.



¿A quiénes afecta comúnmente?



A las mujeres jóvenes.



¿Cuáles son las causas y síntomas?



Existen varios factores que pueden desencadenar bulimia como seguir una dieta, estrés, depresión, ansiedad o trastornos de la personalidad y baja autoestima, entre otros.



¿Qué otros problemas podría desencadenar esta enfermedad?



Alteraciones hormonales, pérdida de peso, insomnio, disminución del deseo sexual, deshidratación y desnutrición, entre otros.



¿La bulimia puede causar menopausia prematura? ¿Por qué?



Sí, aunque no necesariamente. La menstruación puede ser irregular o incluso verse interrumpida debido a las alteraciones hormonales.



¿La bulimia puede causar infertilidad?



Desafortunadamente, la bulimia sí puede causar infertilidad, pues este padecimiento no solo se asocia a trastornos emocionales, sino al bloqueo de la menstruación, irregularidad de óvulos, abortos y óvulos de mala calidad. Incluso si la mujer está gestando el riesgo es patente para ella y su descendencia. Se pueden presentar diferentes problemas como diabetes gestacional, depresión post parto, disminución del líquido amniótico o deficiencias en el nacimiento.



¿Qué puedo hacer para prevenir esta enfermedad alimentaria? ¿Tiene cura?



Debe acudirse a profesionales calificados para recibir una asesoría consecuente. No se debe reprimir o juzgar sin conocer los efectos desencadenantes de este trastorno alimentario.



