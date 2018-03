¿Qué debes tener en cuenta antes de convivir con tu pareja? Dr. Trome responde [VIDEO]

Mudarse y crear un hogar es el curso natural de la vida de una pareja. Si estás pensando en convivir con tu ser amado, hay ciertas cosas que primero deberías tomar en cuenta.



En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos habla sobre lo que uno debe saber antes de convivir en pareja, en la que conocerse mutuamente será pieza clave en el futuro de la relación.



¿Qué debo saber antes de convivir en pareja?

Primero hay que saber si uno está preparado para esa experiencia, si es necesario, estar dispuesto a entender y aceptar que somos personas distintas que vamos a compartir un espacio y un estilo de vida que probablemente sea distinto y, por supuesto, tener claro que convivir, si bien probablemente signifique compartir gastos, también nos va a alejar de la familia y no necesariamente significa una decisión que dure para toda la vida.



¿La convivencia es aliada o enemiga del amor? ¿Cuál es la clave fundamental para convivir?

Si se da en un contexto de madurez mutua y aceptación, es una oportunidad para conocerse integralmente y puede ser una aliada de la verdad. La clave es entender a nuestra pareja, aceptar nuestras diferencias y disfrutarlas.



¿Es importante no perder la individualidad? ¿Qué se puede hacer para que la costumbre no ‘mate’ el amor?

Una relación se sustenta en el amor pero es clave la complementariedad respetando nuestra forma de ser. Hay que ser conciente de ello y renovar permanentemente nuestras motivaciones en el contexto del tiempo y de nuestras obligaciones.



¿Por qué algunas personas terminan separándose al poco tiempo de convivir?

Esto se da debido a que en esa convivencia descubren aspectos no compatibles que no eran visibles en una relación eventual. Es muy distinto compartir gastos, insomnios y baño diariamente que complacer a alguien cada vez que viene de visita.



¿La convivencia es necesaria antes del matrimonio? ¿Por qué?

No necesariamente. Hay parejas que les va muy bien en ambos modelos. Es importante ser honestos en la manera como somos no como aparentamos ser. Ser uno mismo y ser aceptado es algo muy importante.



¿Cómo se deben repartir las tareas domésticas del hogar? ¿Qué hago si mi pareja no quiere hacer su parte?

No hay una receta establecida. En esta nueva época donde ambos partes trabajan es necesario establecer reglas y responsabilidades de ambos desde el principio.



¿Cómo nos dividimos los gastos del hogar?

Igual no hay un modelo de repartición de gastos, sin embargo, debería establecerse con cierto criterio de compartir lo nuestro.



¿Quieres hacerle una consulta médica a Doctor Trome? Escríbele a: diariotrome@gmail.com

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.