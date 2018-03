¿Debo acompañar o no a mi pareja al ginecólogo? Dr. Trome desentraña este dilema [VIDEO]

Esta semana el correo de Dr. Trome recibió una consulta diferente a las que ha tenido: Brandon nos escribió para preguntar sobre si era recomendable acompañar o no a su novia al ginecólogo.



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada nos habla sobre la importancia de la presencia de la pareja en las consultas ginecológicas de la mujer, donde podría pasar de ser un simple espectador a un participante más.



Entonces, ¿es recomendable que acompañe o no a mi pareja al ginecólogo?

Todo depende del motivo de la consulta, del nivel de confianza que haya entre ustedes y la estabilidad que tengan como pareja. Acompañar a tu pareja al ginecólogo puede ser bueno, por ejemplo, para iniciar un tratamiento conjunto en el caso de una inflamación vaginal porque de pronto hay que dar tratamientos en común y yo quiero saber de qué se trata.



Pero si aún no tenemos relaciones sexuales, ¿por qué debería estar presente?

A veces vivir en pareja más allá de la sexualidad también es visitar a su ginecólogo porque yo puedo explorar algún momento de privacidad o satisfacer una curiosidad que yo pueda tener. Por ejemplo, en una enfermedad de transmisión sexual siempre sale el tema de dónde vino. Yo puedo aclararlo in situ y desmitificar una serie de fantasías que pueden aparecer detrás de ello.



Ella me dijo que quería que la acompañe a que se haga un papanicolau, ¿qué es eso?

Es importante también que los varones, por ejemplo, sepan qué es un papanicolau, el cual es un control que se hacen las mujeres anualmente, ya que el primer lugar de las clases de cáncer lo ocupa el uterino, entonces este examen es una responsabilidad para la mujer.



Si al final me decido por acompañarla, ¿el ginecólogo también me podría recetar algo?



Es muy importante saber que si acompañas a tu novia al ginecólogo este, por ejemplo, podría recetar pastillas o cremas vaginales en las cuales tú también vas a ser protagonista y eso puede ser considerado normal, en algunos casos; y en otros, no todas las cremas indicadas en las mujeres pueden ser usadas en hombres por sus efectos secundarios.



¿Qué efectos secundarios podrían darse si uso la medicación equivocada?

Por ejemplo, aquellas cuyos componentes tengan hormonas que de pronto no serían beneficiosas para el hombre. Sin embargo, si uno usa componentes antisépticos o para hongos cuando hay infecciones mixtas sí pueden tener un efecto positivo.



