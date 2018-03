Dependencia emocional: ¿Cómo acabar con ella? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

La dependencia emocional es un estado psicológico que se manifiesta en las relaciones de pareja, familia o amistad. En esta edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos habla sobre este tema importante y delicado, pues "en una sociedad en donde cada vez hay más competencia, se requiere que uno adquiera autoestima, confianza y libertad".



¿Pero qué pasa cuando no lo logramos? "Uno está muy dependiente de la otra persona o de nuestra familia, y corre el riesgo de no desarrollar todas sus potencialidades"



Esta dependencia emocional puede traer raíces de nuestra infancia, por ejemplo, si hemos tenido un padre trabajador, pero carente del cuidado de sus hijos. Esto puede ser algo inconsciente que uno traslada cuando ya es adulto, y de pronto adquirimos una conducta dependiente, que definitivamente no es buena.



¿Qué hay detrás de una dependencia afectiva? Una persona con baja autoestima. Por ello, si dependes de tu pareja o tu familia para tomar una decisión, o incluso para dejar un trabajo que te hace daño (porque tienes miedo de enfrentar libremente las oportunidades), busca a un médico.