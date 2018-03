¿Dolor de cabeza intenso, vómitos explosivos, convulsiones? Cuidado con los aneurismas cerebrales, advierte Dr. Trome

José escribió al correo del Doctor Trome para contarnos que su madre sufrió un aneurisma cerebral por lo cual la tuvieron que operar. Al día siguiente a ella le dio un infarto cerebral y señala que le pusieron una válvula para que su cerebro drene y ahora ella está casi en estado vegetal. Solo reconoce a las personas que la rodean por momentos y está realmente muy angustiado por ella. ¿Qué puedo hacer para mejorar su calidad de vida? ¿Existen suplementos que le puedo dar para reactivar su cerebro?



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada habla acerca del aneurisma cerebral, una deformación vascular en la cual se pierde la firmeza de las paredes del vaso sanguíneo y por defectos se forma una suerte de globito encima de un vaso sanguíneo, que corre el riesgo de romperse, crecer y obviamente, generar una complicación como el caso de la mamá de José.



¿Cómo se puede prevenir un aneurisma?



Una muy buena recomendación para prevenir un aneurisma y lamentablemente sus complicaciones suele ser hacerse una resonancia preventiva para poder actuar a tiempo porque, por ejemplo, hay aneurismas de más de 2 centímetros que están presentes en las arterias posteriores del cerebro y su riesgo de romperse en los siguientes cinco años es superior al 50%.



Cuando uno habla de aneurismas que aparecen muy comúnmente en la población general habría que ver dónde están ubicados porque 5% de la población puede tener aneurismas y no necesariamente se van a romper pero si están ubicados en la porción posterior y uno circunstancialmente lo descubre por una resonancia el riesgo de romperse y de intervenir hace que pueda cambiar todo el pronóstico.



¿Cuáles son los síntomas de un aneurisma?



La gran mayoría de gente no presenta síntomas de aneurisma. Solo si este crece y se ubica en áreas de influencias de los nervios entonces pueden aparecer dolores de cabeza, visión borrosa, náuseas, cambios en la sensibilidad de la cara, párpados caídos, etc.



Hay síntomas variados dependiendo en un aneurisma que no se ha roto pero si el aneurisma se rompe obviamente presenta otros síntomas dramáticos que son propios de los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, una hemorragia como el caso de la mamá de José, con dolor intenso de cabeza, vómitos explosivos, rigidez de nuca, convulsiones, pérdida de conocimiento y son condiciones graves.





¿Cuáles son los factores de riesgo de un aneurisma cerebral?



No hay factores de riesgo claramente definidos para la presentación de aneurismas, cualquiera lo puede tener (5% de la población), pero son más frecuentes en mujeres, mayores de 50 años, la hipertensión arterial, el uso de alcohol y drogas, algunas enfermedades autoinmunes. Estos factores de una u otra manera están vinculados a la aparición de aneurismas. Una vida saludable siempre será mejor pero no es excluyente. O sea, hay que a veces hacerse estos examenes que no son fáciles pero son la única forma de detectar un aneurisma que no ha presentado síntomas.



¿Cuál es el tratamiento para un aneurisma cerebral?



El tratamiento recomendable para un aneurisma en este caso cuando uno lo detecta, es una craneotomía abierta -que cada vez se hace menos o está confinada a algunos casos- y se está atendiendo procedimientos no invasivos como la embolización, que es básicamente llevar un catéter por los vasos sanguíneos por la ingle y se accede al lugar del defecto vascular para bloquear la irrigación y el potencial desangrado que podría existir en este globito que es un defecto vascular que podría terminar en una complicación seria como una hemorragia cerebral.



Así que ya saben, si hay un dolor de cabeza y algunos síntomas extraños, vaya a su médico para que se haga una resonancia pero si no, también hágase una resonancia o si es posible una tomografía, por ahí puede encontrar alguna sorpresa y mas bien no lamentar una complicación de un aneurisma roto porque con la salud no se juega.

​

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.