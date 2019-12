Vida Saludable | Si en los últimos meses o días has presentado un cambio en tus manos y ves que estas se te pelan con frecuencia y no conoces las razones, mucho menos la cura a este mal, el Dr. Trome Alberto Tejada te lo explica y te da la solución. 1. La dermatitis: Puede deberse a la presencia de hongos que se encuentran en nuestro ambiente, en muchos casos, los animales son los portadores de este tipo de infecciones. 2. La edad: A medida que nos hacemos mayores, nuestra piel va volviéndose cada vez más seca, con menos hidratación y esto reduce nuestra elasticidad. 3. Alimentación: Las manos peladas podrían deberse también a algún tipo de deficiencia de nutrientes, especialmente de vitaminas como la A, C y E. 4. Problemas del hígado: Cuando el hígado está funcionando de forma irregular o presenta algún tipo de intoxicación, comienzan a aparecer síntomas externos como el descamamiento de las manos, erupciones cutáneas y salpullidos.