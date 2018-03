¿Por qué hacer ejercicio este verano? Doctor Trome responde [VIDEO]

El ejercicio no solo combate la depresión y el estrés, si eres mujer te ayuda a lidiar con lo síntomas del síndrome premenstrual.



Que la temporada no te desanime. El exceso de calor y la rutina pueden ser dos de los factores que te impidan iniciar una rutina, pero no dejes que pase. De hecho, no hay una temporada específica para ponerse en forma.



Recuerda que el ejercicio siempre será beneficioso para nuestra salud física y mental.



Doctor Trome te da 5 razones por las que deberías hacer ejercicio este verano:



1. Dormir mejor: Hacer ejercicio no solo mejora la calidad del sueño, estimula a una mayor concentración en el día y un aumento de productividad.



2. Rebaja el estrés: Una buena forma de combatir el estrés es haciendo ejercicio. De esta manera contribuyes a una mejor salud mental y reduces la ansiedad.



3. Bienestar general: El ejercicio mejora el estado de ánimo y ayuda a relajarte. Incluso reduce el nivel de depresión.



4. Piel radiante: Al hacer ejercicio se abren los poros a través del sudor. Después de un buen baño, la epidermis queda tersa y saludable.



5. Alivia el síndrome premenstrual: En el caso de las mujeres, el ejercicio combate los síntomas del síndrome premenstrual, como los calambres y los altibajos del estado de ánimo.​