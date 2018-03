Embarazo ectópico: qué es, complicaciones y síntomas, Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

Un embarazo ectópico es potencialmente mortal para la madre. Sin embargo, se puede tratar y prevenir. de Al respecto, nos escribió María al correo de Doctor Trome. Ella indica que tuvo dos operaciones: una por un embarazo ectópico y otra por un quiste ovárico.



"Me sacaron el ovario izquierdo pero en esta segunda operación tenía cinco semanas de gestación", señala María. Su preocupación radica en saber cuánto tiempo tiene que esperar para poder concebir.



En esta nueva edición de Doctor Trome, el prestigioso urólogo Alberto Tejada nos habla del embarazo ectópico. ¿Qué es y por qué puede resultar ser amenazante para la vida de las mujeres? Aquí las respuestas.



¿Qué es un embarazo ectópico?



El embarazo ectópico es una complicación obstétrica que ocurre cuando el embrión se implanta fuera del útero.



¿Cuáles son los síntomas?



Los síntomas no siempre son típicos, sin embargo, el dolor abdominal agudo, la alteración de la menstruación típica de los embarazos (amenorrea) y el sangrado vaginal podrían ser sus manifestaciones más comunes.



¿Cuáles son las causas?



La inadecuada implantación del óvulo fecundado puede estar condicionada por infecciones y cicatrices tubarias (enfermedades de transmisión sexual), endometriosis, dispositivos intrauterinos. Entre otras causas también se encuentran el tabaquismo y la edad.



¿Qué podría suceder si no me trato a tiempo?



Es importante señalar que si la paciente con embarazo ectópico no se trata a tiempo su situación puede agravarse y presentar sangrado producto de una ruptura. En el peor de los casos, puede ser mortal.



¿Es cierto que el ultrasonido temprano es la forma más efectiva de comprobar la ubicación del embrión?



Las futuras madres tienen que tener en cuenta que el ultrasonido temprano es la forma más efectiva de comprobar la ubicación del embrión y descartar un embarazo ectópico.



¿Si tuve un embarazo ectópico es probable que se presente otro embarazo ectópico?



Es probable.



¿Si tuve un embarazo ectópico en el pasado puedo tener un bebé más adelante sin ningún problema?



En el caso de María, no hay recomendaciones precisas en cuanto al tiempo que debe esperar para volver a embarazarse. Pero sí se sabe que la mitad de las mujeres pueden tener un embarazo normal después de uno ectópico.

