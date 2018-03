¿Cómo identificar una emergencia urológica? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

¿Cómo saber si ese dolor intenso en la parte inferior de tu espalda es una emergencia urológica? Una contingencia médica podría presentarse en cualquier momento. Hoy, que nuestro país se encuentra en emergencia nacional ¿Qué hacer si se presenta una? ¿Qué deberíamos priorizar? En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos explica cómo identificar una emergencia urológica.



¿Qué es una emergencia urológica?



Son aquellos problemas de la esfera urogenital que merecen un pronto diagnóstico y un manejo en el más breve plazo.



¿Cuáles son las más comunes?



-El cólico renal

-El sangrado urinario

- La retención de orina

- Las infecciones

- Las inflamaciones agudas

- El priapismo

- Traumatismos



¿Qué es un cólico renal?



Le puede ocurrir a cualquier persona, más en hombres y gente joven. Se trata de un dolor intenso en la parte inferior de la espalda.



¿Cuándo debemos ir a una sala de emergencia?





En caso se presente un dolor insoportable. O cuando la persona tiene un solo riñón, no orina como debe ser (anuria), tiene insuficiencia renal o una infección complicada.



La retención de orina



Es la incapacidad de un individuo de orinar pese a tener la vejiga llena. Puede aparecer en un hombre que tiene problemas prostáticos. Se puede dar por problemas de carácter neurologico o de estrecheces.



¿Si hay sangrado es una emergencia?



La presencia de sangre no necesariamente es grave. Es complicado cuando viene con coágulos u obstrucciones. Sin embargo, si un hombre mayor de 50 años presenta sangrado hasta en el 30% detrás de él hay un cáncer que no sido diagnosticado.



¿Si tengo una erección prolongada debo acudir a emergencia?



Sí. Sobre todo si la erección sobrepasa 2 o 3 horas. Esto se conoce como priapismo.



¿Quieres hacerle una consulta médica a Doctor Trome? Escríbele a: diariotrome@gmail.com