¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tomar agua? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

El agua es importante para nuestro organismo, pero muchas veces preferimos beber gaseosa o refresco en vez de agua, creyendo erróneamente que podemos reemplazarla. Y no, el agua no tiene sustituto. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tomar agua? Esa es la pregunta de Gabriela, quien nos escribió al correo de Dr. Trome para contarnos que debido a los desastres naturales que vienen afectando a nuestro país, estuvo tres días sin agua en su casa. Esto la obligó a "sacar agua del parque" con sus vecinos.



"A mí lo que me preocupa es contagiarme de alguna enfermedad por tomar esta agua, o en el peor de los casos, no sé qué me podría pasar si no tomo agua. ¿Me podría enfermar de algo?", dice Gabriela.



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada nos habla sobre la importancia de esta sustancia líquida en nuestras vidas.



¿Qué le pasa al cuerpo cuando se deja de beber agua?



Cuando el cuerpo no recibe agua se deshidrata, lo que provoca sed. Pero eso no es todo. La deficiencia de sales genera fatiga, calambres, desatención, aumento de temperatura corporal y aumenta el ritmo cardíaco.



¿Me podría enfermar de algo?



Si la deshidratación es severa no solamente puede haber falla renal, sino riesgo de trombosis. Y por el golpe de calor puede desencadenarse descompensaciones metabólicas severas que pueden poner en riesgo la vida de la persona. Cuando hay deshidratación crónica –en el peor de los casos- se producen menos secreciones, menos flujo de orina, lo que puede ocasionar cálculos urinarios.



¿Si he extraído agua del parque debo purificarla?



Hay que tener en cuenta que el agua sacada del parque no está apta para el consumo humano, por lo que se debe purificar. ¿Cómo? Colocando tres gotas de lejía por litro de agua. Se deja reposar 30 minutos y luego de eso ya está apta para el consumo humano.



¿Qué beneficios tiene el agua para el organismo?



El agua, además de regular la temperatura de tu cuerpo, también ayuda a que la sangre transporte oxígeno y el nivel de energía aumente cuando tu cuerpo está bien hidratado. Y recordemos que una hidratación adecuada ayuda a mantener lubricadas las articulaciones y los músculos.



Beber agua también ayuda al movimiento intestinal y reducir el riesgo de enfermedades al corazón.



¿Es saludable tomar agua del caño?



Si se puede tomar, pero es recomendable hervirla para garantizar su consumo.



¿Es mejor purificar el agua o hervirla?



Ambas son buenas alternativas.



¿A qué enfermedades me expongo si bebo agua turbia?



Si una persona bebe agua turbia está expuesta a parásitos , hongos y virus que pueden desencadenar disenterías (trastorno inflamatorio del intestino) y enfermedades infecciosas generales y digestivas, principalmente.



¿Es verdad que una cantidad de agua al día puede reducir el riesgo de enfermedades al corazón?



Una buena hidratación mantiene un buen equilibrio de sales (electrolitos) que moderan el pulso y la presión arterial, trabajando en armonía hemodinámica. Sin embargo, esto no garantiza adquirir hipertensión esencial o una enfermedad cardiaca heredada.



¿Si no puedo hidratarme con agua lo puedo hacer con una bebida energizante?



No es lo ideal , pues las bebidas energizantes tienes unos compuestos estimulantes para el sistema nervioso y exceso de azúcar, por lo que debería estar bajo uso restringido.



¿Beber demasiada agua puede implicar riesgos para la salud?



Se recomienda beber 2 litros de agua al día en condiciones climáticas no extremas. Sin embargo, personas con desajustes alimentarios como los bulímicos, el exceso de agua por encima de 5 litros puede alterar su función renal, cerebral y cardiovascular, producto del desbalance de electrolitos y minerales (perdidas masivas de potacio y magnesio), así como la deficiencia de ingesta de líquidos es mala, el exceso también lo es.



¿Quieres hacerle una consulta médica a Doctor Trome? Escríbele a: diariotrome@gmail.com