¿Mucho flujo vaginal podría causar infertilidad? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

Nos escribió Fanny, de 33 años, al correo de Dr. Trome y nos cuenta que pese a que fue al ginecólogo y llevó un tratamiento, los flujos y secreciones vaginales no cesan. “La verdad es que cada vez que voy a consulta me recetan óvulos. Me pongo los óvulos me pasa un tiempo y otra vez aparece los secreciones. También me hice un Papanicolau y salió bien”, nos cuenta. A Fanny le preocupa que estos constantes flujos le causen infertilidad. ¿Es posible?



En esta nueva edición de Dr. Trome, el prestigioso urólogo Alberto Tejada habla acerca de los flujos vaginales en la mujer.



¿Qué es el flujo vaginal?



Es un liquido constituido por mucosidad y bacterias naturales, cuya función además de proteger la vagina, es mantenerla húmeda. Usualmente es transparente o blanquecino.



¿Es normal que tenga flujo vaginal?



Totalmente normal, siempre y cuando sea transparente o blanquecino.



¿Cuáles son las causas de su aparición?



El flujo vaginal es producido por el cuello del útero y las paredes vaginales. Durante un día normal se puede producir de 1 a 5 ml. Varía durante el ciclo menstrual por influencia hormonal y se incrementa durante la ovulación, excitación y embarazo.



¿Qué significa si tengo descensos verdosos y sin olor?



El flujo amarillo verdoso pueden ser producidos por trichomonas (parásitos), pero usualmente son de olor desagradable.



¿Es normal que tenga flujos y secreciones todos los días?



Sí, dependiendo del color, la consistencia y el día del ciclo se puede presentar una humedad importante en la vagina, que por cierto, no debe ir acompañada de molestias ni mal olor.



¿Existe algún tratamiento para cesar los flujos?



El tratamiento depende del tipo de flujo, por ejemplo; si es blanquecino y espeso, hay defensas bajas. Si pica y molesta durante la relación sexual podría tratarse de una candida (hongo). Si el flujo es amarillento tenemos que descartar clamidia o gonorrea. Y más allá de la secreción, investigar si hay antecedentes de transmisión sexual.



En caso de que el flujo vaginal sea grisáceo y con mal olor (similar al olor de pescado) estamos ante alteraciones de la flora por vaginosis bacteriana.



¿Es verdad que mucho flujo vaginal causa infertilidad?



No necesariamente. Lo que causa infertilidad es una infección crónica que inicialmente puede ser vaginal y que luego se convierte en una enfermedad inflamatoria pélvica con alteraciones en las trompas.



¿Qué tipos de flujos vaginales hay?



Se distinguen básicamente por el color, pueden ser blancos, amarillos, verdosos, grises, o sanguinolentos (marrones), con o sin sintomatología, con mal olor o sin mal olor.



He tomado óvulos, me hice el Papanicolau y todo salió bien, pero sigo teniendo descensos verduscos. ¿Por qué?



Los descensos verduscos pueden ser una combinación de bacterias y trichomonas. En caso este descenso fuera permanente, se debe evaluar el grado de acidez del flujo, y si hubiera dudas, hacer un cultivo de secreción y un examen microscópico para elegir la alternativa más eficaz.



