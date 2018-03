La noticia de un joven que se 'fracturó' el pene durante el sexo llamó fuertemente la atención de algunos usuarios hace poco. El hombre tuvo que someterse a una riesgosa operación en un hospital en Huancayo. A propósito de este curioso hecho, Carlos, un seguidor del programa, nos escribió al correo de Doctor Trome para consultarnos si esta lesión le podría ocurrir a cualquiera. Al grano: ¿puede haber una fractura de pene teniendo sexo o en otro contexto?



En esta nueva edición de Doctor Trome, el urológo Alberto Tejada nos habla sobre esta lesión que, por lo general, se da durante el sexo.



¿El pene se puede fracturar?



La 'fractura' de pene es una lesión traumática, en la que puede haber rompimiento de las fibras de la fascia (membrana fibrosa) que cubre el cuerpo cavernoso del pene. Esta lesión puede ir acompañada de dolor, sonido y hematoma.



¿Qué es lo que se sucede realmente, puesto que el órgano masculino no tiene hueso?



Hay que precisar que no estamos hablando de una fractura en sí, pues el pene no tiene hueso. Lo que ocurre en realidad es la ruptura de fibras de una estructura que usualmente está rígida por defecto de la dilatación de vasos sanguíneos.



¿Cuáles son los síntomas?



Los síntomas de esta lesión son: dolor, edema (hinchazón), pérdida de erección e incluso el sonido como un chasquido.



¿En qué situaciones podría darse algo así?



Esta lesión se produce básicamente durante una actividad sexual con el pene erecto. También puede ocurrir durante el coito o la masturbación.



¿Las posturas sexuales pueden causar una fractura de pene?



Sí. Las posturas sexuales son las que pueden quebrar la rigidez del pene, aunque lo más común es que ocurra cuando hay una penetración violenta fuera del tracto vaginal.



¿Es verdad que tras la fractura del pene algunos pueden llegar a sufrir disfunción eréctil?



Sí. Sobre todo si hay una extravasación sanguínea. Solo en casos excepcionales se opta por una cirugía reparadora.



¿Qué cuidados debemos tener para evitar esta dolorosa lesión?



Para evitar este tipo de lesiones es recomendable que el encuentro íntimo sea coordinado y prudente, y que exista una buena disposición y lubricación.



¿Los movimientos masturbatorios acelerados y bruscos podrían causar una fractura?



Sí.



¿Cuál es el tratamiento?



Se recomienda al paciente vendaje, antinflamatorios y abstinencia.



¿En algunas situaciones es necesario intervenir quirúrgicamente?



Solo en casos excepcionales.



