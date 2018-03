Hombres: ¿Cómo llevar una correcta higiene genital? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

Tanto hombres como mujeres deben cuidar su higiene íntima para evitar infeccione o molestias. Y también por respeto (en este caso) a la compañera sexual.



A continuación, Doctor Trome te cuenta 5 cosas que debes saber sobre la higiene íntima masculina:



1. Lávate a diario: Esto incluye los testículos, la parte externa del pene y la piel debajo del prepucio. Hazlo sin forzar. Recuerda que la piel del pene es delicada.



2. Lávate después de orinar o tener relaciones sexuales: esto para eliminar cualquier tipo de bacterias en el pene y evitar infecciones. Así hayas usado condón o no.



3. No te apliques talco ni desodorantes: si eres de los que sudan mucho no uses talcos o lociones porque podrían provocarte una irritación en la zona genital. Si el problema persiste acude a tu médico.



4. Usar ropa de algodón y holgada: así evitarás transpirar en exceso y molestias innecesarias.



5. Sécate bien: Evita que se acumule humedad en tu zona genital y que se generen infecciones. No utilices la misma toalla para secarte otras zonas de tu cuerpo.