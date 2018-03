¿Cómo prevenir los hongos en los pies? Dr. Trome te da algunos consejos [VIDEO]

Los hongos en los pies son molestos y antiestéticos. Son infecciones micóticas que pueden provocar incómodos síntomas. Por ejemplo, con el verano empezamos a frecuentar la piscina, y aumenta el riesgo de agarrar hongos en los pies.

En esta edición de Doctor Trome, Alberto Tejada te explica cómo puedes prevenir los hongos para que no te afecten.

1. Higiene: Después de cada ducha hay que secar los pies con la toalla, especialmente los espacios entre los dedos y el pliegue que se forma en la unión de estos en la planta.



2. Calzado: Utilizar calzado en duchas y lavabos teniendo cuidado en áreas que puedan tener pavimentos deslizantes.



3. No compartir productos de aseo personal: Es básico no compartir toallas ni calzado, ya que supone un riesgo frente a las infecciones por hongos.



4. Hidratación: Para evitar los hongos en los pies y evitar las grietas que se forman los pies se debe utilizar cremas hidratantes todos los días.



5. Ventilación: Después de bañarse, se debe dejar los pies al aire libre por unos minutos para que se seque bien y no proliferen los hongos.



