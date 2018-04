¿Por qué salen manchas blancas en las uñas y qué significan? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos explica qué significan esas manchas blancas que a veces aparecen en las uñas, y que podrían indicar la existencia de otras enfermedades.

1. Leuconiquia: Se tratan de unas pequeñas manchas blancas o amarillentas que aparecen en el interior de las uñas. De hecho, son bandas transversales paralelas de color blanquecino. Afectan con más frecuencia a las mujeres.



2. Causas: La aparición de manchas en las uñas se debe principalmente a traumatismos en la matriz de la uña o a las manicuras demasiado agresivas. También aparecen en las uñas debilitadas por el uso de detergentes u otras sustancias agresivas.



3. Leyenda urbana: Muchos atribuyen la aparición de manchas blancas en las uñas con la falta de calcio y zinc, pero ningún estudio ha confirmado con esta hipótesis.



4. La leuconoquia no tiene tratamiento, pero puede indicar la existencia de otras enfermedades. Acude al médico si la uña empieza a opacarse o a aclararse significativamente.



5. Evita la leuconoquia: No uses cepillos ásperos para limpiar las uñas, no las limes en exceso y mantén una dieta balanceada.