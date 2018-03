La masturbación es un tema que ha sido tabú por siglos. Que es mala, que no se hace, que es pecado, etc. Y ni hablar de la masturbación femenina (sí, las mujeres también se masturban por si no lo sabías). Pero aquí trataremos de responder a esas preguntas sobre la masturbación en las mujeres.



¿Sabías que masturbarse tiene beneficios? Mejora la congestión pélvica, ayuda con los dolores menstruales y fortalece el sistema inmune, entre otros.



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada responde la consulta de Karla, una usuaria que tiene dudas sobre la masturbación. "¿Es malo masturbarse?", se pregunta.



A propósito del caso de Karla, hoy hablaremos sobre un tema que todavía es tabú para muchos: la masturbación femenina.



¿Es normal la masturbación en las mujeres?



Sí, pese a que es un tema tabú –no se suele conversar ni entre amigas ni se admite públicamente-, su práctica es algo inferior a la de los hombres (90%). Y se cree equivocadamente que una mujer que lo practica es insatisfecha o hipersexual (aumento repentino de la actividad sexual).



¿A qué edad suele ocurrir la primera masturbación en una mujer?



La primera masturbación en la mujer puede ocurrir en la pubertad, en respuesta al impulso hormonal y los cambios físicos.



¿Con qué frecuencia debería hacerlo?



Respecto a la frecuencia, no existe una recomendación. No hay un límite preciso, pero ocurre igual que al hombre, si la masturbación se convierte en la única opción de conseguir satisfacción podríamos estar ante un problema de pareja.



¿Hay riesgo de hacerse daño?



Normalmente la masturbación se hace con los dedos. Solo un 15% introduce dildos u objetos vaginales con el fin de satisfacerse, solo en estos casos habría la posibilidad de hacerse daño o generar infecciones.



Es importante aclarar que las mujeres que se masturban no lo hacen porque están “desesperadas” o tienen problemas sexuales. Igual que los hombres, las mujeres pueden disponer de un tiempo libre para su autosatisfacción o compartir ese momento con su pareja.



Si se hace con adecuadas medidas de higiene, lubricación y frecuencia, no hay riesgo de que se produzca alguna enfermedad. Incluso, se recomiendan el uso de juguetes sexuales como los vibradores pequeños.



