¿La eyaculación precoz es consecuencia del exceso de masturbación? Veamos. César escribió al correo de Dr. Trome y cuenta que a sus 25 años padece de eyaculación precoz. Dice que siempre vivió en el campo y solía masturbarse frecuentemente, pero que hace poco se mudó a la ciudad y ahora está desesperado porque acaba de conocer a una mujer y no sabe qué decirle cuando le pregunte por qué no pueden tener relaciones sexuales. En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada habla acerca de un problema muy común que aflige a los varones: la eyaculación precoz.

¿Qué es la eyaculación precoz?

La eyaculación precoz es una condición en la cual el varón no puede controlar su emisión seminal el tiempo suficiente para una satisfacción sexual plena. Puede ser primaria o secundaria, o sea, el paciente puede padecer esta condición toda su vida o estar sujeta a determinadas circunstancias posteriores, como parejas o determinados momentos.

¿Qué causa la eyaculación precoz?

Puede ser causada por factores físicos, como problemas inflamatorios, infecciones, desbalances hormonales; pero lo más común es que existe en el paciente una razón psicológica donde le embarga una baja autoestima, una pérdida de confianza y esto se hace más patente en el control de la eyaculación.

¿La eyaculación precoz tiene cura?

Sí, se puede curar logrando habilitar o rehabilitar a una persona para que controle este problema. Se recomienda preferentemente el trabajo en pareja; realizar ejercicios básicamente concentrados en los músculos perianales alrededor de la próstata, los cuales se ejercitan conjuntamente con ejercicios respiratorios, y en algunos casos de vibro estimulación donde enseñamos al paciente a percibir el reflejo eyaculatorio y controlarlo, con técnicas de parada y estimulación.

A veces eyaculo muy rápido, ¿eso es malo?

Si has eyaculado muy rápido durante el coito, no te preocupes ya que es normal. Las parejas pueden pasar en sus relaciones por diferentes momentos sin que esto necesariamente tipifique la eyaculación precoz. Aquello no es indicador de nada en especial pero si esta condición es muy frecuente, entonces debes buscar ayuda calificada.

Si no tengo relaciones en mucho tiempo, ¿puedo padecer de eyaculación precoz?

Si uno tiene abstinencia prolongada, por ejemplo, o una sobrecarga emocional, bien podría desencadenarse en una eyaculación rápida sin que eso sea considerado un problema. Pero si, por ejemplo, ni bien comienzas el coito y en menos de un minuto emites una eyaculación o la pareja persistentemente no logra tener una satisfacción por esta causa y tú te quedas con esa sensación de no haber controlado la eyaculación, consulta a tu médico porque con la salud no se juega.