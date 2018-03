¿Qué podemos hacer si tenemos Milia o los granitos blancos debajo del ojo? Dr. Trome te aconseja [VIDEO]

Es bastante común que en la piel del rostro aparezcan puntos blancos que se parecen a los granitos, pero la verdad es que difieren de estos ya que no se pueden eliminar fácilmente. Milia o Milium son depósitos sebáceos, pequeñas bolitas de grasa que se acumulan bajo la piel por la que no tienen salida.



En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos explica 5 datos sobre la Milia o los granitos blancos debajo del ojo:



1. La Milia o Milium: son quistes de queratina o bolitas de grasa duras que quedan atrapadas por varias capas de células muertas de la piel. No son peligrosos para la salud. Afectan a bebés y a adultos.



2. No intentes reventarlos: si lo haces solo conseguirás dañarte la piel. La Milia no son como las espinillas. Lo recomendable es acudir a un dermatólogo.



3. Por qué aparecen: se pueden originar por exceso de grasa en la piel, por fumar, por genética o por una mala alimentación. También por falta exfoliación en la piel.



4. Tratamiento: en el caso de los adultos, si las lesiones presentan complicaciones, a veces pueden requerir un tratamiento tópico, así como la realización de una biopsia de piel para descartar otras enfermedades. En los bebés, es necesario un seguimiento pediátrico.



5. Prevención: evita fumar y exponerte mucho al sol. Cuida tu alimentación y usa protector solar, así como productos adecuados para tu piel. Exfolia tu piel dos veces por semana.



