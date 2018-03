¿Tener sexo durante el embarazo daña al bebé?: Dr. Trome aclara tus dudas [VIDEO]

¿Estás embarazada? Independientemente de los meses de gestación que tengas, lo más seguro es que durante este tiempo hayas recibido más de un concejo sobre el embarazo. Pero... ¿Te has detenido a pensar cuáles son ciertos y cuáles son falsos mitos? Al respecto, nos escribió Génesis al correo de Doctor Trome. Ella nos cuenta que desea convertirse en madre el próximo año. "¿Es cierto que hay posturas sexuales para elegir el sexo del bebé?", es su consulta.



En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada desentraña algunos mitos sobre el embarazo.



¿Si la mujer tiene el vientre en punta significa que está esperando un varón, y si es redondo, se trata de una mujercita?



Falso. No hay ninguna precisión que justifique que determinados tipos de gestación estén vinculados con el sexo del bebé. Es por eso que cuando alguien asegura que una mujer está esperando un varón porque tiene el vientre “en punta”, no debemos prestarle mucha importancia.



¿Tener relaciones sexuales durante el embarazo puede dañar al bebé?



Falso. El sexo durante el embarazo sí es posible. La vida íntima dependerá de la edad gestacional, de la condiciones de la madre y de las posiciones que se puedan adoptar.



¿Tener sexo en determinados días del ciclo menstrual da más probabilidades de concebir un hijo varón?



Falso. No hay ninguna demostración científica al respecto.



¿Cuándo el bebé se mueve mucho quiere decir que es varón?



Falso.



¿Es cierto que si la madre le tiene cólera al padre (o a otra persona) el bebé se parecerá mucho a él físicamente y en su forma de ser?



Esto es completamente falso, pues las características físicas y psíquicas son herencia de nuestros padres. La mitad de los cromosomas del bebé son heredados del padre y la otra mitad de la madre.



¿Es cierto que hay posturas sexuales que favorecen la concepción y el sexo del bebé?



Cierto. Algunas posturas sexuales favorecen la concepción, más no el sexo del bebé. (el sexo del bebé es producto del azar y la combinación cromosómica). Vale mencionar que la posición –como la de levantar las piernas después del coito- es muy importante para mantener el semen en contacto con el cuello del útero, y que este no salga al exterior. No solo se recomienda una almohada debajo de los glúteos, también la penetración vaginal genupectoral.