Parientes insoportables: ¿Cómo sobrellevarlos? Dr. Trome responde [VIDEO]

Nadie puede dudar que la familia es el núcleo de la sociedad, pero tampoco podemos discutir que dentro de ella hay miembros más y menos compatibles. Es decir, muchos tenemos un familiar con el que lamentablemente no nos llevamos bien por distintos motivos, sin embargo, pese a las diferencias tenemos que convivir con esa persona por el bien de la familia.



En esta edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos habla sobre cómo sobrellevar a esos parientes insoportables.



Tres cuartas partes de las familias aceptan tener entre sus integrantes a personas que no son compatibles plenamente con nosotros. Son por ejemplo parte de la familia política: suegros o cuñados.



¿Debo establecer mis límites?

Más que establecer los límites, uno debe ser consciente de un buen diagnóstico y una conducta preventiva. Eso es clave. Por ejemplo: si voy a recibir la visita de alguien con quien voy a discutir un tema polémico, es mejor evitar ese tema, porque podría terminar en conflicto. Depende mucho de uno.



¿Qué debo hacer si una persona intenta hacerme sentir culpable de una situación?

Siempre hay rencillas no resueltas que eventualmente se pueden exacerbar, sobre todo cuando hay una situación de falta de compatibilidad. No hay que buscar tener siempre la razón. Eso a veces no cae tan simpático. Simplemente hay que tratar de no tomar partido si se producen diferencias.

¿Ignorar a estas personas es la solución? ¿Qué medidas debo tomar?

En realidad no hay que ignorar a nadie. La indiferencia hacia alguien genera más complicaciones. Al contrario, hay que incluirlas, pero teniendo en cuenta que debemos evitar los temas y momentos en los cuales se puedan estimular antiguas diferencias o rencillas. Hay que evitar caer en provocaciones.

¿Se debe ser condescendiente con los parientes insoportables?

No. Se debe ser inteligentes porque no se trata de ceder. Se puede en realidad pactar o no hablar de ciertos temas. Evitar las comparaciones y quejas.

Recuerda convivir en armonía por el bien de tu familia o por el bien de la persona que amas. Opta por una conducta preventiva y tratar de no tocar temas polémicos que sabemos que van a terminar en una discusión.

