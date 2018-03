"Tengo el pene curvo, ¿puedo tener relaciones sexuales?" Dr. Trome te lo explica

¿Tienes el pene curvo y te preocupa tu desempeño sexual? En esta nueva edición de Doctor Trome, el urólogo Alberto Tejada despeja tus dudas y responde la consulta de Ernesto, un usuario con el pene curvo que se ha tratado con ampollas, pero que hasta ahora no ha notado ningún resultado.



¿Es normal tener el pene curvo? Primero, comencemos por saber...



¿Qué es el pene curvo?

Es un padecimiento relativamente frecuente en la especialidad, llamado también enfermedad de Peyrone. Se trata de una curvatura no natural en el pene. Se caracteriza por la formación de una banda fibrosa en la zona cavernosa del mismo.



¿A quiénes afecta comúnmente?

A hombres de entre 30 y 50 años.





¿Si tengo el pene curvo puedo tener relaciones sexuales?

A pesar del dolor, un hombre con el pene curvo sí puede tener relaciones sexuales. Aunque los aspectos emocionales o problemas pueden aparecer a la hora de la penetración interfiriendo así el acto sexual.



¿Cuál es el tratamiento habitual?

El tratamiento habitual para las personas con el pene curvo son las pastillas. También se hacen infiltraciones locales de medicamentos, y colocación de ondas de choque, así como la cirugía en casos donde las medidas iniciales no han dado resultado.



¿Si tengo pene curvo es normal que me duela al eyacular?

No, la eyaculación no se ve interferida por el pene curvo.



¿Si tengo el pene curvo no debería masturbarme?

Si tienes el pene curvo sí es posible masturbarse. De hecho hay técnicas que se pueden utilizar para el estiramiento .



¿Quieres hacerle una consulta médica a Doctor Trome? Escríbele a: diariotrome@gmail.com