A pocos días de iniciar el año escolar, es importante hablar sobre los piojos (o la pediculosis), pues se trata de una afección que afecta principalmente a los niños y niñas. ¿Es realmente cuestión de higiene?



En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos explica rápidamente todo lo que debemos saber sobre estos molestos insectos:



1. Los piojos: son insectos pequeños sin alas que viven en la superficie del cuero cabelludo. Succionan sangre del cuero cabelludo y ponen huevos (liendres) que se adhieren a él. La infestación con piojos también se llama pediculosis.



2. No es cuestión de higiene: muchos creen que la presencia de piojos en el cuero cabelludo indica falta de higiene, pero no es así. De hecho, estos insectos prefieren la piel y el pelo limpios.



3. Síntomas: picazón intensa y pequeños bultos rojizos en el cuero cabelludo. Presencia de liendres y piojos.



4. Tratamiento: aplica una loción o shampoo contra piojos aprobados para combatirlos. Repete el proceso durante una semana. Retira las liendres manualmente o con liendreras.



5. Prevención: no compartas sombreros ni peines. Lavar los peines, la ropa de cama y las toallas con agua caliente.