¿Se te pone siempre roja la cara y no es de vergüenza? Cuidado con la rosácea, advierte Dr. Trome [VIDEO]

Edith escribió al correo de Dr. Trome para contarnos que desde hace un par de años padece de rosácea, condición que se le presentó después de dar a luz a su hijo. “¿Qué es lo que la causa y cómo puede curarse?”, nos pregunta muy preocupada.



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada nos habla sobre la rosácea...



¿Qué es la rosácea?



Es una enfermedad muy frecuente -sobre todo en mujeres- entre los 20 a 50 años, de carácter crónico y que se caracteriza por el enrojecimiento facial que se presenta en áreas típicas como los pómulos, la nariz, y la frente.



¿Hay más de una clase de rosácea?



Existen varios subtipos de rosácea, los cuales condicionan el tipo de enrojecimiento desde el inflamatorio hasta el pustuloso y granulomatoso, que en muchos casos hay que diferenciarlo de otras condiciones tan comunes como el acné, la picazón, los ojos irritados, la nariz roja, la labilidad emocional, entre otros.



¿Qué causa la rosácea?



Se desconoce qué es lo que la causa pero hay una gran cantidad de factores predisponentes (alimentarios, el sol, el estrés, el alcohol, etc.) que precipitan su aparición.



¿La rosácea es contagiosa?



No es contagiosa pero puede haber un componente hereditario, principalmente vinculado a los problemas de estrés y trastornos de personalidad.



¿Qué tratamiento recomienda para la rosácea?



El tratamiento recomendable es el uso de antibióticos tópicos, pero solo en casos muy puntuales y evitando los corticoides. Se puede emplear la isotretinoína u otras terapias físicas especiales, incluyendo el láser, para mitigar que los efectos de este enrojecimiento vuelvan a aparecer.



Asimismo tiene que haber un enfoque especial en el control del estrés y la autoestima alrededor de la persona que padece de este enrojecimiento crónico.



Edith, no te olvides que la rosácea es un tema de salud perfectamente controlable. Acude a tu dermatólogo para que te haga un chequeo porque con la salud no se juega.



¿Quieres hacerle una consulta médica a Doctor Trome? Escríbele a: diariotrome@gmail.com

