Ver porno en pareja tal vez no sea una opción para algunos. Sin embargo, hay quienes manifiestan interés en esta actividad como Verónica, quien nos escribió al correo de Dr. Trome para consultarnos si es saludable ver material erótico en compañía de su esposo. ¿Es cierto que tiene beneficios?



En esta nueva edición de Dr. Trome, el urólogo Alberto Tejada nos da más alcances sobre las consecuencias de ver porno en pareja, un tema que no es tocado con mucha frecuencia, por lo que aún se le considera tabú.



¿Ver porno en pareja es saludable para una relación?



Consumir porno en compañía de la pareja es una herramienta de estímulo que se usa frecuentemente. ¿La razón? Induce a ambos a tener relaciones sexuales. En ese contexto no es necesariamente negativo.





¿Ver porno en pareja es una forma de avivar el deseo sexual?



Sí. Pero ha que tomar en cuenta que el porno está más pensado en hombres que en mujeres, pues ellos tienen un gran impacto por la visualización genital en sí. En el caso de las mujeres, ellas pueden excitarse más al ver un sexo explicito.



¿Tener fantasías sexuales es algo natural y no debería avergonzarme por eso?



Pese a que se pueda ver como algo negativo, no debería ser un motivo de vergüenza.



¿Es cierto que las parejas que ven porno tienden a permanecer más unidas?



Esto es variable. El problema ocurre cuando el ver porno se convierte en la única forma que encuentra la pareja para satisfacerse sexualmente.



¿El material erótico puede enseñarnos algo nuevo?



Es importante aclarar que el material erótico no siempre puede enseñarnos algo nuevo, pues las películas porno usualmente muestran lo que no pasa en la vida real. Esto podría generar falsas expectativas, pues usualmente muestran genitales excesivamente desarrollados.



¿Ver porno en pareja puede tener un impacto negativo?



Sí, como baja autoestima, violencia y dependencia. Sobre todo cuando se generan falsas expectativas.