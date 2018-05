¿Cómo prevenir el herpes genital? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

El herpes genital es una infección de transmisión sexual caracterizada por dolor, comezón y llagas. Puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres.



En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada te dice qué hacer para prevenir esta enfermedad.

1. Relaciones sexuales sin llagas: Las personas con llagas no deben tener ningún contacto sexual hasta que todas hayan sanado y las costras se hayan caído, ni siquiera con condón.



2. Si reaparecen las llagas: Ante un brote, no toques las llagas. Si lo haces, lávate bien las manos con agua y jabón para matar el virus.



3. Higiene: Lávate las manos después de ir al baño.



4. Prohibido frotarse los ojos: No te toques o frotes los ojos a menos que te hayas acabado de lavar las manos. Si usas lentes de contacto, lávate las manos antes de tocar uno. No los mojes con saliva.



5. Preferible no besar: Si tienes llagas, no beses a nadie, especialmente a bebés, niños o mujeres embarazadas.