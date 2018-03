¿Tener sexo en el piscina aumenta la posibilidad de un embarazo? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

Hay mucha información sobre sexo en Internet, sin embargo, eso no quiere decir que todo lo que leas es cierto. En esta edición de Doctor Trome, Alberto Tejada desentraña este y otros mitos sexuales. Presta mucha atención.



¿Se puede embarazar a una mujer si se tiene sexo 'de pie'?



Sí es posible. Esto ocurre siempre y cuando exista una emisión intravaginal.



¿La mujer no puede quedar embarazada en su primera relación sexual?



Es completamente falso. Sí puede quedar embarazada, pese a que las probabilidades de una única ocasión son muy escasas.



¿Lavarse los genitales después de la relación sexual impide el embarazo?



Muchos jóvenes creen que lavarse los genitales después de una relación sexual impide el embarazo. Esto no es cierto. Sí puede darse un embarazo.



¿El sexo en el mar o en la piscina aumenta las posibilidades de un embarazo?



Y contrario a lo que piensan algunos, tener sexo en el mar o en la piscina no aumenta las posibilidades de un embarazo, debido a que el cloro y las sales marinas le restan capacidad fecundante a los espermatozoides.



¿Sacar el pene antes de eyacular impide la fecundación?



Es importante aclarar que si retiramos el pene antes de eyacular no necesariamente estamos impidiendo la fecundación. El método del coito interrumpido no es una buena técnica para cuidarse, no solo solo porque puede fallar el control, sino porque hay un fluido pre eyaculatorio que lubrica el canal uretral, el cual podría contener espermatozoides.



¿La mujer puede quedar embarazada a través del sexo oral?



No.



¿El condón se rompe con facilidad?



Sí, dependiendo de su colocación, el uso inadecuado de la uñas, el tiempo de vigencia del mismo, su almacenamiento en billeteras o lugares inadecuados y la intensidad coital.



¿El sexo oral es más seguro que el vaginal?

No, puesto que por el sexo oral o el vaginal se puede adquirir enfermedades de trasmisión sexual.



¿El sexo anal produce embarazo?



No, al contrario. El sexo anal es una alternativa que la gente usa para evitar un embarazo.