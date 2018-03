Sexo anal: El Dr. Trome te explica todo lo que necesitas saber de esta práctica sexual [VIDEO]

Nos escribió Yobi al correo de Doctor Trome y su consulta es muy puntual. Ella quiere saber si el sexo anal trae consecuencias de algún tipo. Esa es su preocupación. Porque es cierto, aunque no se hable mucho de ello: el sexo anal es más común de lo que se cree. Yobi, va la respuesta a continuación.



En esta nueva edición de Doctor Trome, el prestigioso urólogo Alberto Tejada nos habla del sexo anal, un tema que todavía sigue siendo tabú en pleno siglo XXI. Al parecer, nadie quiere hablar de esta práctica sexual muy placentera para muchos, pero todos preguntan sobre ella. Hoy despejaremos algunas dudas.



¿Qué es el sexo anal?



El sexo anal es la práctica sexual en la que se introduce el pene (o un juguete sexual en algunos casos) en el ano y en el recto de la pareja con la que se está practicando el coito.



¿El sexo anal puede perjudicial para la salud?



Sí y no. En realidad depende de muchos factores. Hay que tener en cuenta que el sexo anal debe ser voluntario y bajo las medidas de higienes pertinentes.



¿Qué cuidados hay que tener para un sexo anal seguro?



Uno de los cuidados que debemos tener para un sexo anal seguro es el uso de preservativo. Se trata de una manera sencilla y útil de mitigar el efecto de la higiene (algunas personas usan enemas de limpieza). Los lubricantes son también necesarios para evitar laceraciones traumáticas, debido a que el recto tiene una lubricación insuficiente. Es importante evitar la introducción de objetos no acreditados para esta práctica.



¿Es cierto que el sexo anal te ayuda a llegar más rápidamente al orgasmo?



Algunos creen que a través del sexo anal se puede llegar más rápido al orgasmo. Eso es relativo, pues hay personas heterosexuales más sensibles que se estimulan mediante esta práctica (aproximadamente el 15%). Recordemos que en los hombres el tocamiento prostático puede ser estimulante, como la mujer al clítoris.



¿Puedo quedar embarazada a través del sexo anal?



Muchas mujeres se preguntan si por medio de esta práctica pueden quedar embarazadas. La respuesta es negativa. Al contrario, el sexo anal se hizo popular en personas que precisamente no querían salir embarazadas y usaban esta vía para controlar su fertilidad.



¿Puedo contraer VIH si practico sexo anal?



El sexo anal sin protección nos pone en riesgo de contraer no solamente VIH, también hepatitis, sífilis, gonorrea, papiloma virus y la gran mayoría de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) debido a la gran vascularidad del área y la posibilidad de un micro trauma.



¿Es necesario usar preservativo?



El preservativo es muy necesario tanto en parejas homosexuales como en parejas heterosexuales que alternan las relaciones vaginales en el mismo acto.



¿Es recomendable utilizar lubricante?



El recto tiene una lubricación insuficiente y el uso de saliva tiende a disiparse con facilidad, por lo que el uso de lubricantes es muy importante para evitar laceraciones traumáticas.



¿Quieres hacerle una consulta médica a Doctor Trome? Escríbele a: diariotrome@gmail.com