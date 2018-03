En el sexo oral, como en todo lo relacionado al sexo, debe haber placer, pero también seguridad. Ambas deben ir de la mano. Precisamente, sobre sexo oral nos escribió Margaret al correo de Dr. Trome. Ella, algo preocupada nos cuenta que lleva casi un año de relación con su novio. Ella tiene muchas dudas respecto al sexo oral , pues teme contagiarse de alguna enfermedad. Incluso a veces siente una sensación desagradable a la hora de practicarlo. Tranquila, Margaret, atenderemos tus dudas sobre el sexo oral. Empecemos.



En esta nueva edición de Dr. Trome, el prestigioso urólogo Alberto Tejada desentraña algunos mitos en torno al sexo oral. Presta atención.



¿El sexo oral es perjudicial para la salud?



Depende. Tiene que existir responsabilidad, higiene, aceptabilidad, y mutuo acuerdo, pues el sexo oral no es obligatorio para disfrutar plenamente de nuestra intimidad.



¿Qué enfermedades podría contraer a la hora de practicar sexo oral?



Se pueden adquirir enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas destaca el papiloma virus, que no manifiesta síntoma alguno y que puede ser el responsable de cáncer de orofaringe, una enfermedad que afecta seriamente los tejidos de la orofaringe (la parte central de la faringe detrás de la boca).



Si le voy a practicar sexo oral a mi novio, ¿es recomendable que se ponga un preservativo?



Sí. Se recomienda usar preservativo si la pareja no es estable.



¿Está mal que le pida a mi pareja que me haga sexo oral?

Si disfrutas de la confianza de tu pareja y sientes el deseo de hacerlo no hay problema en realizarlo.



¿Puedo quedar embarazada si le practico sexo oral?



No.



¿Es recomendable que bese a mi pareja después de haberle practicado sexo oral?



Siempre y cuando las medidas de higiene sean óptimas. Se recomienda un baño previo o el lavado de manos, pues estas pueden tener mayor contaminación que nuestros genitales. No existe problema en besarse y combinar la práctica.



¿El sexo oral te ayuda a llegar más rápidamente al orgasmo?



Es muy propio de cada persona y pareja, pues la satisfacción recibida por esta vía está muy vinculada a factores culturales. El tocamiento clitoriano como el sexo oral son recursos válidos en un grupo importante de mujeres para conseguir el orgasmo no conseguido con la penetración peneana.



