Sexo: ¿El pene puede quedar atrapado en la vagina durante el coito? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

Hace unas semanas, una singular noticia se volvió viral en las redes sociales: una pareja de enamorados había sufrido un incómodo y doloroso accidente en un hotel de Kenia. Los amantes estaban teniendo relaciones sexuales cuando de pronto quedaron 'enganchados'. Este curioso incidente llamó la atención de Moisés, quien nos escribió al correo para consultar si esto es posible. Es decir, si el pene puede quedar atrapado en la vagina durante el sexo.



En esta nueva edición de Doctor Trome, el urólogo Alberto Tejada nos habla sobre el penis captivus, un raro fenómeno que ocurre cuando el pene queda 'preso' en la vagina.



¿Una mujer y un hombre pueden quedarse ‘enganchados’ durante el coito o es un mito urbano?



El fenómeno de penis captivus es posible y se ha reportado a través del tiempo, aunque no de manera frecuente. Incluso sucede en algunos animales.



Doctor Trome habla sobre el fenómeno del penis captivus.

¿A eso se le conoce como penis captivus?



Sí. Ocurre cuando el pene queda atrapado en la vagina.



¿Tiene una explicación científica?



La explicación más razonable en los seres humanos está vinculada al vaginismo en la mujer y no a dilataciones del miembro viril. Esta situación se puede presentar en mujeres con algún desajuste emocional. Se trata de una contracción tónica sostenida que unida a un pene en erección puede generar cierta dificultad para su liberación.



¿También le ocurre a algunos animales?



En los perros, por ejemplo, el miembro tiene un compartimento de dilatación durante la penetración que deriva en un atrapamiento fisiológico, lo cual impide desprenderse de la cavidad vaginal de manera temporal.



¿Es cierto que viene acompañado de gran dolor?



Hay que tomar en cuenta que si hay un atrapamiento prolongado se va a producir cierto grado de hipoxia (falta de oxigenación) y esto puede producir mucho dolor.



¿Qué debo hacer en caso me quede 'atrapado'?



Buscar ayuda profesional. Acudir a una sala de emergencia.



¿Hay muchas personas que no toman con seriedad este tema. ¿No es tan grave después de todo?



No solo toman con poca seriedad este tema, incluso les produce risa. No debería ser así, puesto que el penis captivus podría convertirse en un problema de deterioro de la oxigenación peneana (hipoxia).



