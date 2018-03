Sexualidad en adolescentes II: ¿A qué edad es recomendable tener sexo? Dr. Trome responde [VIDEO]

En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada resuelve la segunda tanda de preguntas sobre sexualidad en adolescentes. Recuerda que es importante que hables con tus padres o tu médico al respecto. De esta manera, ellos podrán brindarte información y ayudarte con tus inquietudes.



¿Por qué cuando despierto tengo el pene erecto?



Durante la noche el hombre tiene entre 3 y 5 erecciones que constituyen el 20% de su sueño. Durante el sueño profundo (REN9) hay una coincidencia de este reflejo con el incremento de testosterona durante el descanso.



¿Por qué dicen que el orgasmo es necesario y sano en la vida de una persona?

Es sano y contribuye con la salud de las personas porque ayuda a relajarnos y a liberarnos de ciertos neurotransmisores positivos.



¿Cuál es la diferencia entre un orgasmo femenino y uno masculino?

El orgasmo femenino es más complejo, pues puede manifestarse también de manera múltiple. Mientras que en el hombre, coincide con la eyaculación. En ambos hay una sensación de bienestar con su consecuencia.



¿Es verdad que la mujer en su primera relación sexual sangra?

No necesariamente.



¿Es normal que duela la penetración?

Si hay estimulación no debería doler. Sin embargo, lo que si puede haber es incomodidad en la primera relación sexual.



¿A qué edad es recomendable tener sexo?



No hay una edad preestablecida. Sin embargo, una persona con mayor madurez sabrá llevar una relación con responsabilidad.



