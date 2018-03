¿Tatuajes aumentan el riesgo de contraer hepatitis C? Dr. Trome responde [VIDEO]

Nos escribió Gonzalo, de 36 años, al correo de Dr. Trome y nos cuenta que hace unos meses se hizo un tatuaje. “Todo estaba bien hasta que empecé a sentirme muy mal”, señala Gonzalo. Luego agrega que tras una serie de exámenes, los doctores le dijeron que tenía hepatitis C. “No entiendo qué pasó. ¿Es posible que me haya contagiado de esta enfermedad cuando me hice el tatuaje?”, pregunta evidentemente preocupado.



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada nos habla sobre la hepatitis C, un virus que se puede contraer mediante agujas contaminadas o por contacto con sangre infectada.



¿Qué es la hepatitis C?



Es una inflamación del hígado producida por el virus de la hepatitis C. Este virus se contrae a través de la sangre de alguien contaminado y por procedimientos lacerantes o instrumentos contaminados.



¿Cuáles son los síntomas?



Los síntomas de la hepatitis C incluyen cansancio, fiebre, ictericia (piel amarilla), hinchazón abdominal, inapetencia y gran malestar, típico de la insuficiencia hepática.



¿Los tatuajes aumentan el riesgo de padecer hepatitis C?



Es importante señalar que la presencia de tatuajes en nuestro cuerpo no solo aumentan el riesgo de padecer hepatitis C, también hepatitis B, VIH, sífilis, herpes y tuberculosis, entre otras enfermedades.



¿Cómo se contagia la hepatitis C en este caso?



Esto puede ocurrir principalmente durante el procedimiento y por el uso de tintes contaminados. La inoculación del virus se realiza a través de la punción que se realiza en la piel con las agujas.



Es por eso que si deseas hacerte un tatuaje debes acudir a un tatuador profesional. Los informales podrían usar sustancias cuestionables y dañinas para tu salud. Es muy importante que los materiales empleados estén debidamente esterilizados.



¿Es cierto que el exceso de tatuajes y piercings aumenta la probabilidad de contraer hepatitis C?



Sí, aunque existe más probabilidad de contraer la hepatitis B que la C, sin embargo, la forma de contagio es la misma.



¿Cómo se puede superar la hepatitis C? ¿Tiene cura?



El tratamiento de la hepatitis C es bastante complejo y costoso. Todo dependerá de la afectación de la enfermedad. Se puede optar por un tratamiento inmunológico o un trasplante de hígado en caso de una cirrosis.



¿Es cierto que el color del pigmento favorece a la transmisión de la hepatitis C?



Por supuesto, sobre todo si los compuestos no tienen supervisión ni procesos certificados de esterilización. Y más aún si se usan tintes con metales pesados como el cadmio, aluminio y plomo, o colorantes orgánicos no investigados.



¿Qué enfermedades graves puede provocar la hepatitis C?



La cirrosis hepática y la muerte.



¿Qué puedo hacer para prevenir este virus?



Verificar que las sustancias usadas no sean dañinas para la salud y realizar la adecuada esterilización de los elementos.



