Nos escribió Fabiola al correo de Dr. Trome para contarnos que hace poco se enteró que tiene el útero retroverso. “Por el momento no quiero tener hijos, pero el futuro me preocupa que no pueda convertirme en madre por este problema”, nos cuenta. “¿Podría ser muy riesgoso?”, se pregunta muy preocupada.



En esta edición de Dr. Trome, Alberto Tejada nos habla el útero retroverso, una variación anatómica normal de la posición del útero.



¿Qué es el útero retroverso?



usualmente el útero anteverso está ubicado detrás de la vejiga y delante del recto, algo orientado hacia adelante, pero cuando es retroverso el cuello uterino está orientado hacia el recto.



¿A quiénes afecta?



Al 20% de la población femenina. Puede ser una característica congénita, pero también puede ser secundario a fibromas o adherencias, etc.



¿Cuáles son los síntomas?



Básicamente dolor, muchas veces durante las menstruación, durante las relaciones sexuales, o dependiendo de las circunstancias durante la defecación.



¿Cuáles son las causas?



Pueden haber factores predisponentes como problemas inflamatorios pélvicos, endometriosis o fibromas, pero también los hay de carácter congénito.



¿Cómo puedo saber si tengo el útero en retroversión? ¿Hay alguna prueba?



El examen clínico ginecológico puede determinarlo. También una ecografía.



¿Si tengo el útero retroverso no podré tener hijos?



Falso. Si se puede tener hijos con útero retroverso. Es más, el embarazo podría corregir la ubicación del útero.



¿Es recomendable una intervención quirúrgica para recolocarlo?



En pocos casos se opta por la cirugía de ligamentos para reubicar el útero. En otros casos solo con maniobras durante el examen pueden corregirse estas alteraciones de posicionamiento.



¿Es cierto que existen posiciones para lograr quedar embarazada?



La posición genopectoral y la penetración posterior son las recomendadas.



¿Cuándo requiere tratamiento?



Cuando la persona tiene un embarazo complicado, cuando tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis o cuando presenta adherencias con dolor persistente.



¿Los dolores durante las relaciones sexuales son probables?



No necesariamente. Todas las pacientes tienen dolor durante las relacione sexuales.