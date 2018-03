¿Sabías que la vasectomía no te ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual? En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada despeja tus dudas y responde la consulta de Eleazar, un usuario que desea someterse a una vasectomía, pero aún no toma una decisión final.



¿La vasectomía tiene algún efecto secundario? ¿Afecta la vida sexual o la personalidad del hombre?



Primero empecemos por su definición...



¿Qué es la vasectomía?



Es un procedimiento quirúrgico que se practica de manera ambulatoria y que consiste en la ligadura e interrupción de los conductos deferentes de los órganos sexuales masculinos para impedir la fertilidad.



¿Es una intervención compleja?



Hay muchos mitos sobre la vasectomía; uno de ellos es que es un procedimiento complejo. Nada más alejado de la realidad, pues es una intervención sencilla con anestesia local aplicada sobre la piel y el conducto espermático.



¿Es efectiva?



Es realmente efectiva. Eso sí, no funciona inmediatamente después de la intervención. Se recomienda tener un mínimo de relaciones sexuales y luego realizar un examen de esperma que certifique ausencia de espermatozoides.



¿Afecta la vida sexual del hombre?



No afecta en lo más mínimo la vida sexual, la fisionomía o la personalidad del hombre.



¿Es reversible?



La vasectomía puede ser reversible, pero está sujeta a tres parámetros; edad (50 años), nivel de vasectomía y tiempo de haberla realizado (menor de 10 años).



Y si aún no estás seguro si la vasectomía es un método adecuado para ti, Doctor Trome te recomienda realizarte un examen llamado espermatograma, que analiza el semen, y evalúa sus características macroscópicas y microscópicas.