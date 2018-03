¿El Viagra tiene efectos negativos? El Dr. Trome habla sobre la famosa 'pastillita azul' [VIDEO]

José escribió al correo de Dr. Trome y contó que a sus 43 años ha empezado a tomar Viagra. Su duda es si esta famosa pastillita azul es recomendable, si su uso desmedido genera adicción y si tiene efectos secundarios. Al grano: ¿tomar viagra tiene algún efecto no deseado?



En esta nueva edición de Dr. Trome, Alberto Tejada habla acerca de esta enigmática y muy famosa pastilla que los hombres adultos (y en la actualidad muchos jóvenes) la demandan para mejorar su performance sexual.



¿Qué es el Viagra?



El Viagra es un facilitador de la respuesta erectiva en el hombre ya que actúa como un vaso dilatador, o sea dentro del pene, y está condicionado al deseo sexual, lo cual no quiere decir que esta pastilla aumente el deseo.

​

¿En qué casos se debe tomar Viagra? ¿Cuáles son las causas que a veces impiden a un hombre a tener una erección?



El Viagra está indicado en varones que tienen una incapacidad para alcanzar o mantener una rigidez peniana suficiente para una penetración vaginal ya sea por problemas vinculados al envejecimiento, a enfermedades metabólicas (por ejemplo, la diabetes), hábitos nocivos (como el tabaquismo, el alcohol) o un problema muy común como es la interferencia de muchos medicamentos y el estrés.



¿Qué efectos secundarios tiene el uso del Viagra?



Sobre los efectos secundarios se habla mucho pero de los que se conocen más están el dolor de cabeza, el rubor facial, la congestión nasal, la dispepsia, pero ninguno de estos con gran implicancia en el desempeño sexual. La hipotensión (o sea, la baja presión) podría ser el efecto más complicado o adverso sobre todo en pacientes que toman más de un antihipertensivo, con lo cual hay que tomar precauciones y tienen una contraindicación grande que es el uso de nitritos con lo cual es incompatible.



Si empiezo a usar Viagra, ¿con cuánta frecuencia debo tomarlo? Además, ¿puedo comprarlo sin que un médico me lo recete?



Es recomendable tomarlo diariamente pero no se debe repetir más de una vez al día. Además, hay que recordar que el Viagra debe ser vendido exclusivamente bajo receta médica por un especialista en salud para que él evalúe los beneficios y las contraindicaciones del producto.



Si tengo menos de 40 años, ¿es recomendable que tome Viagra?



Muchos pacientes con problemas emocionales y psicógenos, que tienen inseguridad en su desempeño, toman Viagra, pero ojo: hay que tener cuidado porque eso podría una cierta dependencia emocional al uso del producto, sobre todo si eres joven ya que actualmente muchos de ellos lo están tomando. Si ese no es el caso, el medicamento puede ser seguro para encontrar plenitud en tu vida íntima y un buen aliado en tu desempeño sexual pero no en exceso porque con la salud no se juega.



¿Quieres hacerle una consulta médica a Doctor Trome? Escríbele a: diariotrome@gmail.com



QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.